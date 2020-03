Torna il treno notturno da Venezia a Conegliano ma sarà attivo solo nei weekend

Dallo scorso dicembre il treno di mezzanotte e tredici in partenza da Venezia per Conegliano era stato "ridotto" solo fino a Treviso, diventato nuovo capolinea della corsa. Ora, con il ritorno dell'orario estivo, sembra che Trenitalia abbia deciso di prolungare di nuovo il servizio.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", dopo le insistenti richieste da parte del Comune di Conegliano e della Regione, Trenitalia ha deciso di cambiare idea favorendo, in questo modo, non solo i passeggeri diretti a Conegliano ma anche quelli delle stazioni di Susegana, Spresiano e Lancenigo, tagliati fuori da dicembre dalla corsa notturna in partenza dopo la mezzanotte da Venezia. Il nuovo collegamento sarà in vigore dal 29 marzo al 10 ottobre ma sarà attivo solo il sabato e la domenica, tutti gli altri giorni della settimana il capolinea resterà Treviso. Il che vuol dire che gli abitanti di Conegliano, Susegana, Spresiano e Lancenigo potranno passare la serata a Venezia e tornare in treno dopo la mezzanotte solo il venerdì e il sabato perché, andando di domenica, l'ultima corsa che fermerà fino a Conegliano sarà quella delle 23.01 da Venezia Santa Lucia. Ad aprile il servizio da Treviso a Conegliano sarà svolto con autobus sostitutivi per poi ritornare al servizio tradizionale fino ad ottobre.