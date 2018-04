Cresce l'offerta di Abaco spa: nasce Abaco energia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

TREVISO Non si ferma il processo di sviluppo di Abaco Spa, azienda veneta che da oltre 40 anni opera in tutta Italia con servizi a supporto degli Enti locali, in primis accertamento e riscossione di tributi locali, in oltre 600 Comuni italiani. L’ultimo progetto, in ordine di tempo, si chiama Abaco Energia Srl: una nuova società, di cui Abaco Spa è azionista di maggioranza, fondata a dicembre 2017 con l’obiettivo di fornire gas ed energia elettrica ad utenti privati e piccole medie imprese, in tutta Italia, a prezzi e condizioni particolarmente vantaggiose. “Per la nostra azienda, serietà, professionalità, ascolto e vicinanza al cliente, rappresentano fattori determinanti del nostro lavoro ed impegno quotidiano – spiega Franco Rossetto, direttore di Abaco Spa, che ha sede legale a Padova ed amministrativa a Montebelluna – da cui l’idea di allargare i servizi anche al settore della fornitura energetica, specie in vista dell’abolizione del mercato tutelato di energia e gas, che entrerà in vigore a luglio 2019.

La liberalizzazione totale delle tariffe energetiche, rappresenterà un vantaggio reale per i consumatori italiani solo se sapranno scegliere un interlocutore affidabile, capace di mantenere le promesse, come riteniamo di essere noi. Non lo affermiamo con presunzione, bensì tenendo conto dei bisogni concreti dei cittadini, coi quali dialoghiamo costantemente, e dei risultati aziendali fin qui ottenuti". Daniele Pavan, amministratore delegato di Abaco Energia Srl, argomenta i plus della nuova azienda, che ha sede a Treviso in viale IV Novembre, 78/A. “Qualità, territorialità ed assistenza puntuale, grazie anche agli sportelli di Abaco già presenti in tutta Italia, sono il nostro punto di forza. A tutela del consumatore offriamo prezzi bloccati per 24 mesi, proteggendolo dalla speculazione oggi in corso sui mercati energetici. I clienti che ci scelgono, lo fanno sapendo di affidarsi ad un interlocutore serio e preparato, che si approvvigiona alle migliori condizioni di mercato, privilegiando l’energia da fonti rinnovabili, riversando i vantaggi sul cliente finale”.