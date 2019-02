Bus "mascherati" per il carnevale trevigiano 2019

In questi giorni, in città, si vedono alcuni bus di MOM con livree esclusive. I mezzi, infatti, annunciano l’arrivo del Carnevale Trevigiano che porterà 5 giorni di spettacoli, cooking show, dolci di carnevale e una grande sfilata di carri allegorici. Il Carnevale Trevigiano, con i vari appuntamenti fra i quali il villaggio di Carnevale, il Teatro Veneto in Loggia e i giocolieri in Piazza dei Signori si terrà da venerdì 1 a martedì 5 marzo e si concluderà con la Tradizionale Sfilata dei Carri e dei Gruppi, con la presenza straordinaria della Mascherata di Dosoledo (Belluno).