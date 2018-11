Arrivano i rinforzi: all'Arma di Treviso assegnati 24 carabinieri

Nei prossimi giorni entreranno in servizio ben 24 carabinieri, di prima assegnazione, che andranno a rimpolpare gli organici delle stazioni della Marca: sono tutti giovani che provengono dagli istituti di formazione dell'Arma. "L'immissione di nuove risorse consentirà un maggiore controllo del territorio e testimonia il totale impegno da parte dell'Arma sul tema generale dell'ordine e la sicurezza pubblica -si legge in un comunicato emesso in mattinata- che costituisce il fondante obiettivo dell'istituzione che anche in occasione delle recenti criticità per le avverse condizioni meteo ha dato dimostrazione di immediata vicinanza alla popolazione nelle operazioni di vigilanza e soccorso".