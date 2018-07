Cheryl Porter e l'orchestra jazz del Veneto a "Suoni di Marca"

TREVISO Dopo l’orchestra sinfonica schierata sul palco di Suoni di Marca per la coinvolgente serata “rossiniana”, arriva un’altra orchestra sul main stage sulle Mura di Treviso. È l’Orchestra Jazz del Veneto, ospite del “Festival che ti sorprende” venerdì 27 luglio, con l’inconfondibile voce e lo straordinario carisma di Cheryl Porter. L’Orchestra Jazz del Veneto (OJV) torna a Suoni di Marca con una serata dedicata alla canzone americana (dopo le partecipazioni con Paolo Fresu, Antonella Ruggiero ed Ernesttico), per un programma intitolato “Dal Gospel al Jazz”, e sarà la cantante di Chicago - da molti anni residente in Italia - la solista dell'ensemble che riunisce i migliori jazzisti veneti sotto la direzione di Maurizio Camardi.

Autentica regina del palcoscenico dotata di un’accattivante e carismatica personalità, Cheryl Porter accompagna alla sua vocalità un carattere capace di catturare e coinvolgere gli spettatori in ogni sua performance. In occasione della serata trevigiana a Suoni di Marca Festival, proporrà repertorio che spazia dal jazz al gospel con alcune incursioni nella canzone inglese e americana. Gli arrangiamenti sono a cura di Ettore Martin, sassofonista e arrangiatore che da diversi anni firma le partiture dell'OJV e collabora a numerosi progetti di Cheryl Porter. Ad aprire il concerto saranno (alle ore 20) i Charlie and the Superbad News con la loro James Brown Celebration 2018: un felice ritorno dopo il grande successo registrato a Suoni di Marca lo scorso anno.

Inoltre:

Palco Hotel Maggior Consiglio Ss. Quaranta - ore 19: Charisma, band dal repertorio vario dove gli ingredienti sono rappresentati dal ritmo e dall’energia, che spazia dal pop al funky e dalla dance al soul, il tutto condito da un grande spettacolo di luci ed effetti speciali.

Caccianiga Stage - ore 19: I Matti delle Giuncaie, band maremmana che festeggia i 10 anni di storia di viaggi intorno al mondo con chitarre e mandolino, spaziando dal tango alla rumba, dal cancan alla suite, miscelando rock e musica gitana, folk e canzone d’autore.

Palco Fra’ Giocondo (ore 19,30) e Caccianiga Stage Dj Set (ore 23): Dj Laesh, che ha sempre avuto una predilezione per house e disco music rendendo questi generi come fulcro dei propri set, pur non disprezzando sonorità più fredde ed acide.