Contemporanei in dialogo, mostra internazionale di arte contemporanea

Sabato 6 luglio alle ore 17,O0 presso la Casa dei Carraresi di Treviso verrà inaugurata la mostra Contemporanei in dialogo. Nel centro storico della città, la sede storica di Cà de Carraresi farà da cornice dal 6 al 18 luglio 2019 alle opere di 31 artisti internazionali. L’esposizione, organizzata da Anna Isopo Presidente dell’associazione Arte Borgo di Roma, darà vita ad un dialogo intenso in cui ogni artista rivela attraverso la propria creatività momenti di poesia e di emozione. Le opere dall’ energico impatto visivo coinvolgeranno i fruitori trascinandoli in una ventata di ispirazioni. Artisti partecipanti: Adessi Annamaria, Ambrogio Annalise, Asunis Stefania, Baseggio Graziella, Beraldo Claudia, Blok Patricia, Bunch Lesley, Cardone Roberto, Conti Laris, De Casteo Bepi, de Scorpio Daniela, Denti Marina,Di Felice Elena, Esposito Antonio, Frusciante Enrico, Kisiliczyk Marta, Landolfi Silvana, Maciechowska Annamaria, Manzini Fiorella, Marin Federica, Molin Michele, Panizza Charmaine Lee, Pasta Ada, Persia Giuseppe, Pincitore Manuela, Privitera Antonella, Russo Roberto, Sinyakova Ekaterina, Velli Gaia, Yachia Lisa, Zaffonato Alessandro. Inaugurazione: Casa dei Carraresi | Via Palestro 33 –Treviso Sabato 6 luglio 2019 | ore 17.00 Orari della mostra: da martedì a domenica 10.00-18.00 | lunedì chiuso Organizzazione: ANNA ISOPO Arte Borgo Gallery Borgo Vittorio 25 – 00193 Roma 345 - 22.28.110 info@arteborgo.it www.arteborgo.it