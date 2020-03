Coronavirus: 122 i ricoverati negli ospedali della Marca, 30 in terapia intensiva

Il contagio del Coronavirus non si arresta nella Marca e in tutto il Veneto: i contagiati nella nostra provincia sono attualmente 591 (+48 dall'ultimo bollettino di Azienda Zero di martedì sera) mentre a livello regionale sono 3214 (800 in provincia di Padova, 626 Verona, Venezia 426, Vicenza 393, Belluno 140, Rovigo33). Crescono anche le persone in isolamento volontario: sono 1400 nella Marca, 9.419 in tutto il Veneto. Le vittime registrate in provincia finora sono state ben 38 e fortunatamente nessuna dall'ultimo bollettino.

Gli ospedali della provincia di Treviso iniziano a subire pesantemente la pressione dovuta alla diffusione del contagio: i pazienti ricoverati al Ca' Foncello e negli altri presidi del territorio sono in tutto 122 con 30 persone in terapia intensiva. Nelle ultime 24 ore presso gli ospedali di Conegliano e Vittorio Veneto si sono registrati rispettivamente 17 e 11 ricoveri. Due pazienti gravi sono stati affidati alle cure dei reparti di terapia intensiva di Oderzo e Montebelluna.