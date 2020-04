Stroncato dal Coronavirus: addio a Fabio Brotto, ex prof del "Canova"

Sono decine i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia di Fabio Brotto, ex insegnante del liceo Canova di Treviso (dove insegnava latino e italiano), in pensione da qualche anno, e presidente dell'associazione Treviso Autismo onlus. Brotto, molto conosciuto e amato, ha insegnato ad almeno due generazioni di studenti trevigiani e ha dedicato buona parte della sua vita, con grande affetto, al figlio Guido, e alla moglie, Lia Zanatta, a cui vanno le nostre più affettuose condoglianze. Un mese e mezzo fa i primi sintomi del male, la positività al tampone, il ricovero, la terapia intensiva (giovedì scorso) e infine la morte, avvenuta ieri (sabato), all'età di 69 anni. Qualche giorno prima il professore aveva scritto una poesia dedicata al virus: «Hai paura di diventare povero, malato e morto». La bacheca Facebook del professore, del figlio e della moglie sono inondate di messaggi di cordoglio per la perdita di una persona che ha lasciato una profonda traccia nel cuore e nella mente di molti.

