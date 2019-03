Il Dump tra musica house e il live di Cristina Russo e NeoSoul Combo

Venerdì house, sabato un Origami speciale, domenica il live di Cristina Russo. Dopo il concerto di Tolo Marton che domani sera apre il weekend del Dump, la proposta del fine settimana in Galleria Bailo a Treviso è davvero eclettica. Si comincia venerdì 8 con il djset. Venerdì 8 marzo – Colorsound con Alex Romano b2b Allen&Set – L’espressione musicale della house in tutte le sue sfumature cromatiche. Alex Romano e Allen&set tornano a dialogare alla consolle. Dalle 21.30.

Sabato 9 marzo – Origami Lab meets The Obscure Music Club – Nuova tappa dell’Origami, una delle più importanti serate del nord Italia per chi ama la musica house. Nelle serate ORIGAMI lab si ascolta una selezione delle tracce meno conosciute e più ricercate. Le versioni mai usate, pezzi rari dagli anni 90 fino ai giorni nostri, spaziando tra house, deep, techno e sperimentale tutto ovviamente in vinile, in un atmosfera accogliente e soffusa, che renderà l'esperienza ancora più coinvolgente. Questa volta Origami Lab ospita una delle realtà che più incarna lo spirito del Clubbing e l’amore incondizionato per i vinili e la loro musica, loro infatti sono dei veri collezionatori seriali, nati per gioco in un garage: The Obscure Music Club. Dalle 21.30.

Domenica 10 marzo – Cristina Russo & NeoSoul Combo live – La Band Cristina Russo & NeoSoul Combo nel 2017 è stata al Porretta Soul Festival (BO) e alle semifinali 1 maggio Roma con GRAVITY. Nel summer tour 2018 è stata in giro per l'Italia. Anche l'ENERGY tour tocca un pò tutta l'Italia, partendo dall'Alcazar di Roma, passa dalla Calabria, tornando in Veneto al Vapore e al DUMP (TV) per poi riscendere in Sicilia e risalire in Emilia con le date al Bravo Caffè (BO) e a Firenze (Le Murate e il Teatro del Sale). Il sound è neo soul contaminato da blue eyes soul, jazz, urban fusion. Dopo i dischi di musica siciliana in chiave lounge fusion (siculounge project), il rock indie dei Crista è Di Dio ed il disco simbolo dedicato e cantato insieme a Fabio Concato, ecco il nuovo lavoro assolutamente BLACK di Cristina Russo. Il sound è NEOSOUL. La musica Soul, nera, la musica dell'anima è contaminata da varie commistioni di stili. L’album, prodotto da Marco Di Dio per l’etichetta Siciliana Roccascina Audio Produzioni, è uscito a dicembre.