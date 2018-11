Al Dump scende La Notte! La giovane band di indie rock italiano chiude il tour a Treviso

Scende La Notte al Dump…. e porta con sé il suono del pop rock all’italiana! Sono infatti proprio i “La Notte” i protagonisti della domenica live del locale della Galleria Bailo in centro a Treviso, forti di oltre 50 date in tutta Italia e pronti a chiudere il loro tour con le ultime date, una delle quali è giusto l’11 novembre al Dump. Ma il weekend del locale in centro storico non è fatto soltanto di musica dal vivo: col freddo e la pioggia di questi giorni, al Dump hanno pensato di regalare ai clienti due djset che ci porteranno a vivere atmosfere da spiaggia, dal litorale italiano sino ai caraibi: Dan Delgado e Star On 45.

Venerdì 9 novembre torna al Dump il pazzo sound di Dan Delgado, dj pronto a portarci sulla sua Riviera Connection, una sorta di ponte virtuale tra Adriatico e Tirreno, facendoci vivere come nelle spiagge degli anni ’70 e ’80.

Sabato 10 novembre si resta in spiaggia, questa volta in Brasile, grazie alle sonorità black e i ritmi latini, finemente mescolati da Star On 45 djset nell’esclusiva serata “Muito Obrigado”.

Domenica 11 novembre ecco appunto i La Notte (ITA pop-rock, Woodworm Label). Quella del Dump è una delle ultime dieci date del tour “Volevo Fare Bene Club Tour” che ha collezionato oltre 50 concerti in giro per l’Italia. La Notte è una band nata a Firenze. Il loro omonimo disco d’esordio, uscito l’8 dicembre 2015, con la produzione artistica di Karim Qqru (The Zen Circus), registrato e mixato da Manuele Fusaroli, viene candidato al premio Tenco come miglior Opera Prima 2016 raccogliendo favori di pubblico e critica. Dopo quasi due anni di lavoro esce il secondo disco “Volevo fare bene”, con la produzione di Andrea Marmorini, in uscita nel Gennaio 2018 per Woodworm Label. Il tour che ne ha seguito è stato curato da Locusta collezionando 50 date per l'italia da Febbraio ad Agosto passando per numerosi club e festival (Wom Festival, Terrasound Festival , Art Fall Festival etc). Partecipano al Premio Buscaglione con cui vincono il premio della critica avendo la possibilità di suonare in 9 festival italiani quali (Balla coi Cinghiali, Tanaro Libera Tutti, Baciami Festival etc). La band viene selezionata come gruppo spalla dei Zen Circus aprendo i primi sei concerti del "Fuoco in una Stanza Tour 2018" che tocca i grandi club italiani di punta ( Alcatraz, Estragon, Atlantico, Obihall, CSO Rivolta, Teatro Concordia), favorendo un ottimo riscontro dal pubblico. Dopo la ultima tranche del “Volevo Fare Bene Club Tour” la band entrerà in studio a registrare il terzo disco.