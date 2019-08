Festa per la chiusura dei Centri Estivi del Comune di Treviso

Grande chiusura dei Centri Estivi del Comune di Treviso 2019 dopo una lunga estate dove la Cooperativa Comunica per conto dell'amministrazione comunale ha gestito negli 8 plessi oltre 800 ragazzi e bambini trevigiani da 3 a 13 anni, per un totale di oltre 7000 presenze giornaliere. La festa finale si terrà al Parco Casa Scout Anna e Federico Feder di Borgo Furo (a Santa Bona), presenti tutti gli iscritti di questa ultima settimana di Centri Estivi. Dal mattino si comincerà con attività ricreative, giochi e laboratori, tutti sul tema del "Ben-Essere", il fil rouge che ha legato tutta l'attività estiva della Cooperativa Comunica.

Dopo il pranzo ancora giochi e laboratori, dalle 17.00 è previsto l'arrivo dei genitori e delle autorità cittadine per chiudere in bellezza i Centri Estivi comunali, ed inizieranno le attività presentate da alcuni dei partner (società sportive, enti, associazioni) che hanno collaborato all'estate della Cooperativa Comunica coinvolgendo centinaia di ragazzi e bambini: ci saranno Treviso Sport, Radio Veneto Uno, Chorea Art Studio, La Tana dei Goblin, The Indipendent Tourism Company, Euroscout, Avis Treviso. Dopo tanto divertimento, i saluti finali e la chiusura alle ore 19, con l'appuntamento al prossimo anno per un'altra grande estate con la Cooperativa Comunica e i Centri Estivi del Comune di Treviso.

All'evento verrà dato risalto con la pubblicazione di dirette, foto e filmati sulla pagina Facebook Comunica Cooperativa e sul sito www.cooperativacomunica.org. Nel sito si trovano anche tutte le informazioni per le offerte del Tempo Integrato/Doposcuola (i rientri pomeridiani e servizio mensa) che Comunica presenta per le famiglie nell'anno scolastico 2019/20 che sta per iniziare.