Arriva il Giro d'Italia a Treviso: ecco tutte le modifiche alla viabilità e dove parcheggiare

Venerdì 31 maggio, Treviso ospiterà la partenza della 19^ tappa della 102^ edizione del Giro d’Italia. Al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione e limitare i disagi per automobilisti e trasporto pubblico, sono stati disposti dalla Polizia Locale alcuni provvedimenti di viabilità.

DIVIETO DI SOSTA Non si potrà parcheggiare dalle ore 13 del giovedì 30 maggio alle 20 di venerdì 31 maggio su: Borgo Mazzini, Borgo Cavalli, Piazza Matteotti, via Emiliani, via Stengade, piazzetta Commenda, viale Burchiellati e piazzale Burchiellati. Inoltre, dalle 15 del 30 maggio alle 14 del 31 maggio non si potrà sostare sull’intera area di parcheggio di viale Fratelli Cairoli (Parcheggione) e dalla mezzanotte alle 18 del 31 maggio su via Oriani, viale Terza Armata e via Sant’Agostino.

Infine, dalla mezzanotte alle 14 del 31 maggio su varco Filippini (esterno mura), viale Frà Giocondo (intera area), viale d’Alviano (nel tratto tra varco Caccianiga e Frà Giocondo), via Case di Ricovero, via Manzoni, via dei Caminesi, via Santa Caterina, via Carlo Alberto (tratto tra vicolo C. Alberto e via S. Caterina), via e piazza san Leonardo, via Martiri della Libertà, via San Michele, via Santa Margherita, via XX Settembre, via e piazza Indipendenza, piazza dei Signori, Calmaggiore, piazza Duomo, via Canova, Borgo Cavour, via Mura San Teonisto (tratto tra via D. Chiesa e la SS 40), via San Liberale, viale Fratelli Cairoli (nel tratto fra SS40 e Caccianiga), viale Monfenera e viale della Repubblica fino al confine comunale.

DIVIETO DI TRANSITO. Non si potrà transitare nella circonvallazione “interno mura”, da porta Calvi a Porta Carlo Alberto, comprese le aree limitrofe al parco chiuso del Giro d’Italia, dalle ore 5 e fino a cessate esigenze di venerdì 31 maggio.

Sul PUT (da Dal Negro sino a Porta Calvi), invece, sarà sospesa la circolazione veicolare dalle ore 11, con deviazione da Dal Negro verso la tangenziale. Su viale Della Repubblica, infine, non sarà possibile circolare in direzione Villorba a partire dalle ore 11, dalla rotonda “Appiani” sino alla rotonda “Ippodromo”.

VIABILITA’ ALTERNATIVA Si potrà comunque transitare sulla tangenziale di Treviso che rappresenterà l’asse viario principale di collegamento tra Nord e Sud della città tramite le seguenti strade:

1) SS 348 Feltrina, SS 53 castellana e SS Noalese accesso in Tangenziale (Rotatoria Noalese ex Marazzato)

2) dalla Tangenziale verso Venezia (tramite SS 13 Terraglio e viceversa)

3) dalla Tangenziale (zona Est) da via Borin verso SS 53 via Callalta – direzione Mare e da SS 53 via Callalta verso via Borin zona Selvana - Carbonera

4) dalla Tangenziale è garantito l’accesso al casello autostradale “Treviso Sud”

5) dalla Tangenziale è garantito l’accesso al casello autostradale “Treviso Nord” da via Ghirlanda (zona sede Provincia Treviso) - Lancenigo

Inoltre, l’accesso all’Ospedale “Ca’ Foncello” sarà garantito sempre attraverso la Tangenziale mentre l’accesso all’Ospedale “San Camillo” avverrà seguendo le seguenti strade: Tangenziale, via Borin, Fiera , via Zanella , Selvana , Brigata Marche.

L’accesso alla Sede Ulss di Borgo Cavalli sarà consentito a piedi.

PARCHEGGI CONSIGLIATI Fuori le Mura, sarà possibile parcheggiare nelle seguenti aree: nella Zona Nord park stadio Rugby, park Multipiano Cittadella Appiani, park Mercato Ortofrutticolo; Zona Sud park Dal Negro, park Prato Fiera, park via Rota; Zona Centro: park Miani (vicino al Tribunale), park Eden, park Stazione, park dell’ex distretto Militare.