Mostra del premio Carlo Scarpa, alla galleria delle prigioni una nuova installazione

Le Gallerie delle Prigioni di Treviso presentano, da martedì 2 luglio, nella piazzetta antistante il Duomo di Treviso l’installazione “Here in My Garden”, che va ad arricchire “The Ground We Have in Common”, esposizione del “Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino” organizzato dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche. Con l’occasione si annuncia il prolungamento della mostra fino al 1° settembre.

Questo nuovo allestimento, concepito per il piccolo spazio espositivo all’aperto, è composto da specchi e foto di grandi dimensioni che ritraggono le coltivazioni del tè di Dazhangshan, il luogo scelto dall’edizione 2019 del Premio Carlo Scarpa, “premio” assegnato ogni anno, dal 1990, a un luogo del mondo particolarmente denso di valori di natura, di memoria e di invenzione. La città si specchia nell’installazione, che restituisce inaspettatamente l’immagine di un luogo naturale e trasforma l’ambiente urbano in un giardino onirico dove le colline del tè diventano protagoniste. Lo spazio pubblico diventa così un paesaggio senza confini, popolato di riflessi e rimandi in cui si muovono i volti dei visitatori. L’opera, curata dall’architetto Tobia Scarpa e da Enrico Bossan e collocata nel cuore di Treviso, intende suggerire il bisogno di una maggiore consapevolezza dell’importanza della cura e della tutela del paesaggio e della città.

“The Ground We Have in Common” è la mostra dedicata alla trentesima edizione del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino, che quest’anno vede protagonisti I giardini del tè di Dazhangshan in Cina. Partendo dall’esplorazione del paesaggio di questi giardini, il percorso della mostra, che affianca alla componente documentaria l’esposizione di opere d’arte contemporanea, mette in luce il contesto geografico e architettonico di un territorio che è storicamente il cuore delle coltivazioni della pianta del tè e della produzione della bevanda che ne deriva, la sua valenza storica e culturale.