A Treviso arriva lo spettacolo della light art

Luce, arte, musica e spettacolo. Dal 19 gennaio al 2 febbraio 2019, un’installazione Visual Piano ideata dall’artista tedesco Kurt Laurenz Theinert accenderà Piazza dei Signori, nel cuore di Treviso, proiettando forme e geometrie luminose sui palazzi storici che la circondano. Visual Piano sarà inaugurato sabato 19 gennaio alle 18 alla presenza delle autorità, della cittadinanza e dello stesso autore Kurt Laurenz Theinert che farà dialogare in tempo reale le proiezioni luminose a tempo tra musica classica, pop e sound elettronico, in uno spettacolare incontro tra le arti per una performance tutta da scoprire. L’opera sarà inoltre godibile ogni giorno, dal lunedì al giovedì e alla domenica dalle 19 alle 23, venerdì e sabato dalle 19 alle 23.30

Il Visual Piano è uno strumento che consente di creare immagini in movimento in uno spazio. Evento unico al mondo, è stato ideato e sviluppato dal fotografo e light-artist tedesco Kurt Laurenz Theinert in collaborazione con i progettisti di software Roland Blach e Philip Rahlenbeck. Utilizzando una tastiera MIDI, è possibile infatti produrre diversi motivi grafici da proiettare su schermi o superfici. Questi disegni luminosi dinamici non sono generati da clip preregistrate, ma ogni momento della performance viene riprodotto e modulato dal vivo e in tempo reale tramite tastiera e pedali. Lo spettacolo sarà impreziosito da una colonna sonora che mescola le note di “Vivaldiana”, raffinato omaggio alla musica del Prete Rosso del compositore Gian Francesco Mailipiero – tra i più importanti autori italiani del Novecento, con musica elettronica contemporanea. Un dialogo fra tradizione e innovazione, storia e tecnologia, che ben esprime il significato dell’installazione: esaltare la bellezza del centro storico di Treviso con gli occhi del presente.

La realizzazione di questo progetto non è che il primo passo di un percorso che, nell’autunno del 2019, porterà ad un maxi-evento di light-Art in tutta la città di Treviso. L’installazione sarà anche occasione, attraverso una proiezione ripetuta ciclicamente, per esprimere la vicinanza degli abitanti di Treviso alla popolazione bellunese, colpita dall’eccezionale ondata di maltempo dello scorso ottobre. «Con questa proposta si vuole proseguire sulla strada dei grandi eventi in Città», afferma il sindaco Mario Conte. «Fra l’altro, lo spettacolo di Kurt Laurenz Theinert unisce musica e arte in un unico grande evento in grado di stupire visitatori e turisti. Treviso si apre ancora una volta a progetti e proposte di livello internazionale».

«L’ambizione è quella di poter investire in futuro in questo tipo di evento al fine di poter ottenere una delle più grandi esposizioni mondiali di light-art», prosegue il vicesindaco Andrea De Checchi. «Particolarmente significativo è l’aspetto di una città che si presta con le sue piazze e le sue vie ad essere una galleria a cielo aperto valorizzando le proprie caratteristiche artistiche unitamente alle creazioni di questi importanti artisti. Non nascondo che questo tipo di evento, oltre alla sua implicita valenza, potrà portare significativi riscontri anche per il tessuto economico».

L’evento è promosso dal Comune di Treviso, con il supporto del GRUPPO CARRARO, organizzato da Up! Strategy to action e Cieli Vibranti, con la Direzione Artistica di Robbert Ten Caten di Lumen in Art.