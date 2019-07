Malanotte d'estate, nel week end tre appuntamento da vivere e degustare

Giornate lunghe, sere calde e cieli stellati fanno da cornice all'estate della provincia trevigiana che si anima grazie alla rassegna Malanotte d'estate, cartellone enogastronomico e culturale che conta 12 appuntamenti che sono una vera e propria sintesi di identità delle pianure trevigiane. Una rassegna coordinata da Unpli Treviso e realizzata nelle piazze dove i vitigni a bacca rossa hanno lunga tradizione.

Prosegue fino al 5 agosto la 49ª Mostra del Vino di Vallonto che domani sera, giovedì, premierà i migliori vini dell'edizione 2019 per poi proseguire nelle prossime serate a ritmo di live music. Torna l’8° Motori Di…vini motoraduno con visita in cantina che si terrà domenica 28 luglio a partire dalle 9.30 e sempre nella stessa giornata, a partire dalle 17:00, mercatino degli Hobbies e del Fai-da-te. Filo conduttore di tutte le serate il buon vino, sarà infatti possibile degustare i migliori vini DOC e DOCG del Piave, accompagnandoli da piatti tipici della tradizione.

A Cimadolmo si terrà invece per la sola serata di venerdì 26 luglio Evento Di Vino. A partire dalle 20:00 si potranno degustare i vini tipici come Raboso e Manzoni e prodotti del territorio, non mancheranno inoltre intrattenimenti per i più piccoli come il parco gonfiabili. Sapori e tradizioni saranno di scena anche ad Oderzo sabato 27 luglio con le Vie dei Goeosessi e dei Vini del Piave, un percorso di enogastronomico di 1450 passi che partirà da Piazza Carducci alle 19:00. Un percorso di 10 tappe tra i ristoranti, pizzerie, caffetterie e gelaterie ognuna delle quali prevede una pietanza diversa.