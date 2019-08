Nuovo governo, manifestazione a Treviso di Fratelli d'Italia

Per manifestare contro la formazione del nuovo governo giallo-rosso, la dirigenza provinciale di Fratelli d’Italia Treviso ha indetto una manifestazione pubblica di protesta che si terrà alle 19 di sabato 31 agosto in piazza Borsa a Treviso.

«Abbiamo indetto una manifestazione -spiega in una nota il portavoce provinciale Sandro Taverna- per contestare i “giochi di palazzo” con i quali si sta formando un nuovo governo rosso-giallo, governo che nascerebbe contro ogni volontà popolare, contro il voto espresso in più occasioni dal popolo italiano, unicamente per favorire il mantenimento di alcune poltrone di molti parlamentari dei cinque stelle e per soggiogare l’Italia agli interessi di Francia e Germania. Siamo stanchi e inorriditi da tutto questo. Abbiamo quindi deciso di scendere in piazza nella nostra città, per far sentire forte la nostra voce. Se il governo si formerà la nostra lotta sarà senza tregua, non ci fermeremo e non accetteremo mai un governo imposto contro la volontà popolare che ha fatto risorgere un partito democratico più volte sconfitto dalle urne. Invitiamo tutta la cittadinanza che ama la libertà e la democrazia a partecipare a questa manifestazione Per chiedere forte al nostro presidente della Repubblica di far votare gli italiani, come previsto dalla costituzione».