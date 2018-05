Una strada di Treviso sarà intitolata a Marco Varisco senior

TREVISO Via libera della Giunta comunale di Treviso, all’intitolazione di un’area di circolazione, un edificio o altro spazio pubblico alla memoria del maestro vetraio Marco Varisco senior ( 1908-1980) in considerazione dell’onore reso alla città con le sue opere. La proposta è stata avanzata dalla Fondazione Oltre il Labirinto onlus, da anni legata alla famiglia Varisco e in particolare a Marco, presidente dell’associazione XI di Marca e da sempre a fianco della Fondazione e dei suoi ragazzi. Mario Paganessi, dopo averne parlato con l’Assessore Paolo Camolei, ha avanzato richiesta formale che ha trovato positivo riscontro nella riunione di giunta della scorsa settimana.

“Da diversi anni collaboriamo con il Comune di Treviso in maniera molto proficua nel sensibilizzare i cittadini di Treviso, e non solo, circa la tematica dell’autismo e della disabilità. Qualche settimana fa, dialogando con l’amico Assessore Paolo Camolei, ho proposto di dedicare una via o un edificio della città a Marco Varisco senior, papà di Italo e nonno di Marco, considerato che che da quasi 80 anni la famiglia Varisco rende omaggio a Treviso e all’arte con le sue opere prestigiose – racconta Mario Paganessi Direttore della Fondazione – L’Assessore Camolei ha accolto con grande entusiasmo la mia idea, sostenendo in sede di giunta comunale la proposta di intitolazione e ottenendo il consenso dei colleghi. Siamo molto felici di poter fare questo piccolo regalo all’amico Marco e alla sua famiglia.”

L’intitolazione avverrà nelle prossime settimane, quando sarà individuato uno spazio adeguato e disponibile nella città. La notizia sarà comunicata a Marco (jr) e alla famiglia Varisco giovedì sera, durante la tradizionale cena di raccolta fondi organizzata dall’associazione XI di Marca, dedicata come ogni anno ai ragazzi con autismo della Fondazione e, quest’anno, a Sammy Basso e all’Associazione Italiana Progeria

Alcuni riferimenti storici di Marco Varisco senior: recuperando l'antica tradizione dei maestri vetrai, e probabilmente dal più antico antenato, Varisco Varischi, Marco, per primo, sperimenta (siamo negli anni '30) la tecnica dell'incisione su vetro che tramanda al figlio Italo, insieme al rispetto e all'amore per il mistero della terra e del fuoco che si trasformano in materia. Maestro vetraio, negli anni '40 viene premiato alla Scuola Sperimentale del Vetro di Murano. Si trasferisce, in seguito, da Murano all'entroterra di Venezia, a Treviso, fra "acque quiete" e l'incerta lucentezza di superstiti "affreschi di facciata", dove inizia la splendida avventura creativa del figlio Italo. Marco Varisco senior (1908-1980) rappresenta senza dubbio un artista che con il suo lavoro ha reso onore e vanto a Treviso e ha creato un incredibile generazione di talenti che hanno realizzato opere per i papi Wojtyla, Ratzinger e Bergoglio, dopo quelli per la famiglia reale di Spagna e quelli per le esposizioni d'oriente per essere oggi presenti nel prestigioso Museo Guggenheim di New York.