Domani la presentazione della stagione 2019-2020 del Teatro "Mario del Monaco"

Ci sarà anche il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, domani, giovedì 19 settembre, alla conferenza stampa di presentazione della stagione di prosa, danza e lirica 2019/2020 del Teatro Mario Del Monaco di Treviso. L’appuntamento è per le ore 11.00 nella sede dell’istituzione culturale, in Corso del Popolo. Per il Teatro trevigiano si tratta di un momento significativo, che segue l’ingresso nel Teatro Stabile del Veneto, avvenuto il 23 luglio scorso.

Alla presentazione interverranno il Sindaco di Treviso, Mario Conte, l’Assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari, il Presidente dello Stabile del Veneto, Giampiero Beltotto. Intanto per le strade del centro storico, da un paio di giorni, un’auto d’epoca, modello Wanderer W24 del 1937, sta invitando l’intera città alla presentazione della nuova stagione del Teatro Mario Del Monaco che si terrà sempre nella serata di domani alle ore 19.00, alla presenza del Sindaco di Treviso Mario Conte. Al termine della presentazione la festa continuerà all’esterno del teatro con un aperitivo per tutti i presenti.