A Treviso sbarca la mostra digitale "Nba Overtime"

La National Basketball Association (NBA) e il Comune di Treviso hanno presentato oggi "NBA Overtime", mostra digitale in esclusiva per l’Italia che si terrà a Treviso nella Sala della Borsa della Camera di Commercio dal 6 settembre al 6 ottobre e che unirà lo spettacolo del basket a stelle e strisce alla cultura popolare. La mostra, gratuita e aperta tutti i giorni, ospiterà istallazioni e video tratti dagli archivi ufficiali dell’NBA per offrire esperienze uniche ai fan della grande pallacanestro. NBA Overtime, promossa dal Comune di Treviso con il supporto della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, sarà curata dal regista e attore teatrale Massimiliano Finazzer Flory. L’esposizione darà la possibilità ai visitatori di attraversare la storia della lega attraverso proiezioni, filmati e immagini montate come cortometraggi per esplorare tutte le tendenze che l'NBA ha contribuito a determinare nella società o come essa è stata influenzata dagli sviluppi culturali popolari. Nella Sala della Borsa ci sarà anche un atteso omaggio dedicato alla grande storia e alla connessione fra Treviso e l’NBA dove verranno raccontati con interviste e immagini i giocatori che hanno giocato in città e poi proseguito la carriera nell’Olimpo del basket americano. Nelle varie sezioni della mostra si potranno trovare incredibili cimeli riguardanti la storia dei giocatori e delle squadre dell’NBA , palloni autografati, parti di campi di gioco, magliette ma anche fotografie esclusive, per vivere l’atmosfera tipica dei palazzetti in occasione dei big match immersi nelle musiche e nei suoni dello sport americano.

Durante il periodo della mostra saranno inoltre presenti ospiti, testimonial e leggende del basket per incontrare così fan e tifosi. Nell’area esterna alla Camera di Commercio ci sarà inoltre un allestimento dedicato all’immagine dell’NBA. Grande soddisfazione per il sindaco di Treviso Mario Conte: «Siamo felici di ospitare questa mostra digitale dedicata al magico mondo che circonda l’NBA, che consentirà ai visitatori di immergersi in un accattivante mix di arte, sport e tecnologia. La Città di Treviso ha una ricca storia sportiva e non può essere che orgogliosa di offrire ai cittadini esperienze originali e uniche come questa». «La mostra trasforma il basket in un'espressione di arte futurista che i visitatori possono apprezzare in un'esperienza totalmente coinvolgente», le parole di Massimiliano Finazzer Flory, curatore della digital exhibition. NBA Overtime non è solo una mostra sul basket come performing arts ma dà conto di uno stile di vita che va oltre le prestazioni in campo e si riversa fuori dal campo, mostrando in che modo l'NBA e i suoi giocatori ispirano musicisti, designer, cineasti, la moda. Presentiamo il basket come un gioco che unisce lo spettacolo dal vivo con la statistica».

«Sono ben lieto», sottolinea il Presidente Mario Pozza, «di ospitare nella Camera olimpica, la Camera di Commercio di Treviso - Belluno|Dolomiti, questa coinvolgente mostra perché rappresenta appieno la vocazione per lo sport e l'amore per il basket che ha sempre dimostrato Treviso. «NBA Overtime chiude il ciclo di mostre in sala Borsa che riprenderà la sua funzione di sempre con le contrattazioni borsistiche uniche in Italia». La mostra gratuita sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 20. I tifosi italiani potranno trovare maggiori informazioni dalla prossima settimana sulla NBA su nba.com/italia, il sito ufficiale della lega destinazione in Italia e su Facebook (NBA Italia) e Twitter (@NBAItalia).