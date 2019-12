Mototerapia e solidarietà: in pediatria a Conegliano doppia donazione

Mototerapia&solidarietà, oggi nell’Unità Operativa di Pediatria dell’Ospedale di Conegliano dove si sono dati appuntamento, per un San Nicolò speciale, i protagonisti di una mattinata decisamente insolita in corsia: il team di Vanni Oddera, campione di freestyle, i Vigili del fuoco di Conegliano, i clown di Giocare in corsia, CSM Group e una rappresentanza della giunta di Conegliano, sindaco Chies in testa. Nel corso dell’evento sono state effettuate due donazioni, destinataria la Lilt per il progetto “Giocare in corsia”: una è giunta dai vigili del fuoco e la seconda da Csm Group, azienda di Codognè. «Per noi è emozionante essere qui – hanno sottolineato i Vigili del fuoco – ci unisce al personale dell’ospedale il compito di portare soccorso, spesso ci capita di dover aiutare bimbi in situazioni di difficoltà e pericolo, per questo abbiamo voluto pensare a loro».

«Abbiamo voluto fare una donazione in memoria di papà Giorgio -ha detto Elisabetta Trolese, titolare di Csm Group assieme al fratello Marco- e ci è sembrato bello poter destinare la nostra offerta ai bambini malati». «Ai Vigili del Fuoco e a Csm Group va un sentito ringraziamento -ha commentato il sidnaco, Fabio Chies- Questa doppia donazione è la conferma di quanto sia importante la sinergia tra pubblico e privato». «Il grazie per la donazione di oggi si unisce al grazie che va rivolto ai Vigili del fuoco per quello che fanno quotidianamente»: ha aggiunto il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi”.

«Le somme donate, per un totale di 3.500 euro, saranno utilizzate -ha spiegato Iva Bin, presidente della Lilt di Conegliano- per la formazione dei volontari di Giocare in corsia». Sono 35 i volontari che quotidianamente accedono in ospedale per regalare sorrisi e momenti di serenità ai bambini ricoverati. Oggi a regalare sorrisi ai baby pazienti, accanto ai clown di Giocare in corsia c’erano il draghetto Grisù e il team di Vanni Oddera che ha consentito ai bimbi (oltre che a qualche genitore, volontario e infermiere) l’emozione di un giro in moto in reparto. «Hai paura?»: ha chiesto Oddera a un bimbo sceso tremante dalla moto. “No, no è l’adrenalina”, è stata la risposta del bimbo, completamente dimentico di essere in pigiama, in reparto, tra una flebo e l’altra.