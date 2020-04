Aiuti ai più deboli, donazione della Questura di Treviso al Banco alimentare

Questa mattina, martedì, personale della Questura di Treviso ha consegnato al Banco Alimentare di Treviso, associato a Croce Rossa Italiana, con sede in via Sant’Artemio 12, numerosi generi alimentari e altre categorie di prodotti, che gli operatori della Polizia di Stato hanno voluto donare alle persone che, soprattutto in questo difficile momento storico, versano in difficoltà economiche tali da non poter acquistare beni di prima necessità.

L’iniziativa, che intende dimostrare la vicinanza della Polizia di Stato alle categorie economicamente più fragili della cittadinanza trevigiana, nasce dall’appello che tale associazione aveva fatto la settimana scorsa sui principali media locali, e che ha subito ottenuto seguito nell’ambito della Questura di Treviso.