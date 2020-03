Geox e Diadora donano alla Questura di Treviso 2mila mascherine

Sono stati donati nella giornata odierna numerosi dispositivi di protezione individuale da parte del gruppo "Geox-Diadora" al personale della Questura di Treviso. Il Questore, dott. Vito Montaruli, ha ricevuto oggi, venerdì, dal gruppo societario le scatole contenenti oltre 2000 mascherine, oltre ad alcuni flaconi di gel igienizzante. Le mascherine saranno consegnate al personale della Polizia di Stato che, in questi giorni, è impegnato nei controlli sul territorio di tutta la provincia, per il rispetto delle disposizioni poste al contenimento del contagio da COVID-19. «Il Questore -si legge in un comunicato- ringrazia il gruppo per il gesto di sensibilità nei confronti degli operatori della Polizia di Stato».

