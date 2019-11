Serenissima Ristorazione: positivo incontro tra azienda e sindacati

Oggi, lunedì, l’incontro chiesto da Filcams Cgil e Fisascat Cisl con Serenissima Ristorazione Spa per discutere in merito ad alcune questioni lavorative, in particolare legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro. L’incontro ha avuto un esito che i sindacati definiscono positivo, data la disponibilità dimostrata dall’azienda nel risolvere a breve tutti i punti all’ordine del giorno.

«Siamo soddisfatte -commentano Felicetta Bottan della Filcams Cgil Treviso e Patrizia Manca della Fisascat Cisl- avevamo come ordine del giorno prima di tutto la sicurezza sui luoghi di lavoro e l’azienda si è detta disposata, nel breve periodo, ad effettuare interventi riguardo il funzionamento dei carrelli di distribuzione dei pasti e dei tablet utilizzati dalle lavoratrici e i lavoratori. Allo stesso modo, in merito al dispositivo di protezione individuale che creava problemi, Serenissima ha garantito che dal primo gennaio 2020 sarà sostituito tramite un nuovo fornitore. Filcams e Fiscascat dunque incassano due importanti risultati e continuano a monitorare tutte le problematiche affinchè si trovino soluzioni. Anche per quanto riguarda le mansioni e le pulizie dello spogliatoio, a breve si terrà un incontro per discutere la via da prendere».