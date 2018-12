Mercoledì all'Appiani un evento benefico per le famiglie colpite dal maltempo

Mercoledì 5 dicembre si terrà presso l’Auditorium Fondazione Cassamarca del Centro Appiani un evento benefico con l'obiettivo di raccogliere fondi in favore delle famiglie colpite dal maltempo che ha devastato i nostri boschi nelle scorse settimane. L’evento sarà animato dallo spettacolo del duo comico Carlo & Giorgio TEMPORARY SHOW - lo spettacolo più breve del mondo, e porterà le testimonianze della protezione civile impegnata nelle zone e delle amministrazioni comunali locali. Lo spettacolo è organizzato in forma privata e, d’accordo con gli artisti, sarà su invito senza pubblicità: c’è stata infatti una serata a pagamento il 1° dicembre a Montebelluna e, per ovvie ragioni, non si vogliono creare “concorrenze”.

Dal 2 dicembre la serata è stata resa pubblica, e già il giorno stesso dell’evento si potrà comunicare l'entità della somma raccolta. L'evento è sponsorizzato da Banca Mediolanum - Piazza Pola di Treviso e organizzato in collaborazione con la onlus LOVE, che ha lanciato l’#operazioneMontagna a ridosso degli eventi e, tramite una maglietta solidale, sta raccogliendo fondi e promuovendo iniziative sul territorio (come fu già in occasione del terremoto in centro Italia e del tornado in Riviera del Brenta).