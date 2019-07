Media partner a nostra insaputa di "Suoni di Marca"

Le segnalazioni di alcuni lettori ci inducono a riferire e spiegare pubblicamente, con la massima trasparenza, il bizzarro e per certi versi inspiegabile comportamento tenuto nei confronti della redazione di Trevisotoday da parte degli organizzatori della manifestazione musicale "Suoni di Marca", in corso in questi giorni sulla mura di Treviso. In alcune delle brochure in cui sono inseriti i loghi dei media partner dell'evento è stato inserito anche quello di Trevisotoday. Dopo una rapida verifica l'azienda ha accertato che il logo del nostro portale è stato inserito in alcuni dei volantini (e nelle prime serate della manifestazione anche nei maxi-schermi) senza nessuna autorizzazione da parte dell'editore Citynews e senza comunicazione di alcun tipo nei confronti dell'azienda o del responsabile di redazione.