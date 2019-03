Avviato a Treviso il tavolo per la disabilità

Giovedì pomeriggio si è riunito a Ca’ Sugana il primo Tavolo per la Disabilità. L’incontro, che segue la presentazione del nuovo Disability Manager Rodolfo Dalla Mora, è stato coordinato dall’assessore alle Politiche Sociali, Famiglia e Disabilità del Comune di Treviso Gloria Tessarolo, che ha sin da subito sottolineato l’importanza di stabilire un contatto permanente con le associazioni e le istituzioni che si occupano di inclusione sociale delle persone con disabilità, anche per sensibilizzare la cittadinanza normodotata e rendere più accessibile la città con percorsi e iniziative volte a rendere maggiormente fruibili i luoghi pubblici.

Al tavolo, che ha l’obbiettivo di portare progetti concreti, si sono sedute associazioni ed enti come Inps, Ulss n.2 Marca Trevigiana, La Nostra Famiglia, Anffas (Associazione Nazionale di Famiglie con Persone con Disabilità), Gaac, Unione Italiana Ciechi, Ente Nazionale Sordi, Aism, Comitato Italiano Paralimpico, Aitsam, Associazione Don Paolo Chiavacci, Uildm e Csv.

L’incontro si è rivelato molto propositivo e sono state proposte azioni di sensibilizzazione e di informazione della cittadinanza, da strutturare anche attraverso l’attivazione di appositi servizi. È stato inoltre raggiunto un accordo sulle progettualità da condividere con l’amministrazione e con il Disability Manager: in particolare, il Gaac, si impegnerà con Dalla Mora per quanto concerne la progettazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’accessibilità di percorsi e locali pubblici.