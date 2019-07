Treviso entra ufficialmente nella rete del teatro Stabile del Veneto

L’Assemblea dei Soci del Teatro Stabile ha chiuso con successo l’iter per l’ingresso di Treviso nel Teatro Stabile. Dopo aver approvato, lo scorso 3 luglio, l’ingresso del Comune di Treviso nello Stabile come socio ordinario, l’Assemblea dei Soci, riunitasi questa mattina al Teatro Goldoni di Venezia, ha approvato le variazioni di bilancio preventivo del 2019 rendendo così operativa la presenza del Comune di Treviso nell’associazione.

Per la prima volta ha partecipato all’Assemblea anche il sindaco Mario Conte: «C’è grandissimo entusiasmo perché è stata chiusa con successo un’operazione difficile, certo, ma anche ambiziosa e prestigiosa», le parole del primo cittadino. «Ho avuto modo di visionare la bozza di programmazione della stagione 2019/2020 al Teatro Comunale “Mario Del Monaco” e ho avuto conferma della bontà del progetto culturale che abbiamo voluto abbracciare con entusiasmo e convinzione». «Ringrazio ancora una volta il presidente della Regione Veneto Luca Zaia per aver sostenuto questo percorso, l’assessore regionale Cristiano Corazzari, il presidente del Teatro Stabile Giampiero Beltotto e i sindaci di Venezia e Padova Luigi Brugnaro e Sergio Giordani. Non voglio dimenticare nemmeno i consiglieri del gruppo di maggioranza che, insieme a me, hanno creduto e sostenuto il progetto», aggiunge Conte. «Sono stati 10 mesi di lavoro intenso ma che hanno permesso di portare qualità, slancio e una proposta culturale di livello assoluto». Al Comune di Treviso spetta ora la designazione di un nuovo consigliere che, come previsto dallo statuto, entrerà a far parte del Consiglio di Amministrazione dello Stabile del Veneto.