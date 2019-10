Nella zona ovest di via Alzaia istituita una nuova zona residenziale

È stata approvata dalla Giunta comunale la proposta di istituzione di una “zona residenziale” (in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell’ambiente) in via Alzaia nel tratto a ovest dell’intersezione con via dei Roveri, con limite di 30 km/h e sosta solo ed esclusivamente negli appositi spazi.

L’intervento, condiviso con il dirigente dell’Istituto Comprensivo 4 Stefanini, comporta la sostituzione e l’integrazione della segnaletica orizzontale e verticale esistente e va a modificare la preesistente situazione caratterizzata da un passaggio pedonale molto stretto, a ridosso delle abitazioni spesso occupato dalle auto in sosta, negli orari di uscita dei bambini da scuola. A 150 metri dalla scuola primaria Volta, nell’area del parco della Fiera, è infatti situata un’area parcheggio a disposizione dell’utenza, raggiungibile attraverso il percorso ciclopedonale.

L’istituzione della nuova zona residenziale, che avrà un costo inferiore a 500 euro, vuole rendere protagoniste di via Alzaia le componenti pedonali e ciclabili con un percorso protetto.