Arriva il Giro d'Italia: la guida con orari, tragitti e divieti

TREVISO La Marca nella giornata di domani, 18 maggio, è interessata al passaggio della 13° tappa del Giro d’Italia, la Ferrara-Nervesa della Battaglia. Gli ultimi 14 km di questa frazione, da Zero Branco al traguardo, interesseranno la nostra provincia con inevitabili chiusure alla circolazione veicolare delle strade interessate al tracciato.

Dalle ore 13.30 via Noalese, viale della Repubblica e viale Felissent saranno chiuse alla circolazione veicolare. Le strade interessate al passaggio degli atleti sono: via Noalese, via dell’Aeroporto, via Boiago, via della Serenissima, via Noalese (quartiere S. Giuseppe), viale della Repubblica, viale Felissent. La carovana del giro entrerà presumibilmente nel territorio di Treviso tra le 15.34 e le 15.39. Le strade cittadine verranno chiuse 2 ore prima con impossibilità di transito e di attraversamento. Come da disposizione della Prefettura, le scuole dovranno anticipare la chiusura alle ore 12 per permettere agli alunni/studenti di raggiungere le proprie abitazioni prima del blocco. Il tratto di Noalese di fronte all'aeroporto rimarrà transitabile da e per la tangenziale.

Il gruppo attraverserà viale della Repubblica fino a Fontane chiesa vecchia dove, nei pressi dello stabilimento Pinarello, è previsto un traguardo volante: qui la storica azienda trevigiana ha predisposto un maxi-schermo e un'area attrezzata per il pubblico, autorità e sportivi. La festa rosa, promossa dall'amministratore delegato Fausto Pinarello, comincerà dalle 12.30 circa.

NEGLI ALTRI COMUNI A Zero Branco, primo Comune trevigiano interessato dal passaggio della corsa, saranno chiuse al traffico via Peseggiana, via IV Novembre, piazza Umberto I e la statale Noalese dalle 13.30 alle 17.30. Divieto di circolazione e sosta tutto il giorno in piazza Umberto I e piazza Falcone e Borsellino. A Quinto la Noalese sarà chiusa al traffico dalle 13.30. A Villorba chiuse al traffico viale della Repubblica (Fontane), viale Felissent e via Piave fino alla rotatoria di fronte al casello autostradale di Treviso Nord. A Spresiano vietata la sosta in piazza Luciano Rigo. Dalle 13 alle 17 chiuse la provinciale 57 (via Carducci - via Matteotti, da Lovadina a Maserada), via Colombo, via Lazzaris e via Menegazzo oltre alla statale 13 Pontebbana, da via Dante Alighieri a via Nazionale. A Nervesa per chi vorrà vedere dal vivo l’arrivo della tappa, sono stati istituiti dei parcheggi speciali tra cui quello in via LungoPiave da Bologna. Divieto d’accesso in

Piazza San Nicolò e in via Battistella già dalla serata di oggi, giovedì.