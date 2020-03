Male incurabile, commercialista e padre di due figli muore a 50 anni

Commercialisti trevigiani in lutto per la tragica scomparsa di Dario Cervi, vinto a soli 50 anni da un tumore incurabile che gli era stato diagnosticato un anno fa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", nonostante la sua grande tenacia e forza di volontà nell'affrontare la malattia, Cervi non è riuscito ad avere la meglio sulla malatta. Originario di Castelfranco Veneto, era molto conosciuto anche nella zona di Treviso per il suo lavoro. Socio senior dello studio di commercialisti Conte&Cervi di Castelfranco, Cervi era stato anche consulente tecnico del Tribunale di Treviso e membro della commissione paritetica dei dottori commercialisti e degli avvocati per lo studio del diritto civile e commerciale. Il lavoro era la sua grande passione e sono molti i colleghi che oggi lo ricordano come una persona davvero piena di passione per quel che faceva. Sposato con la moglie Cinzia, Dario Cervi lascia i figli Anna di 21 anni e Giacomo di 16. Un padre generoso e disponibile che lascia un grandissimo vuoto nelle persone che l'avevano conosciuto. I funerali saranno celebrati in forma privata a causa delle disposizioni per l'emergenza Coronavirus.