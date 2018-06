Oderzo: da luglio cambiano gli orari dell'ufficio anagrafe

ODERZO L’amministrazione comunale ha deciso che da lunedì 2 luglio le attività di sportello dell’ufficio demografico saranno riorganizzate secondo nuovi orari finalizzati ad evitare code e disservizi, in particolare per quanto riguarda il rilascio delle carte d’identità elettroniche.

Proprio per velocizzarne le operazioni, l’ufficio anagrafe garantirà nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato al mattino una più ampia fascia oraria di accoglienza del pubblico (dalle ore 8.30 anziché dalle ore 9.00). Confermata l’apertura del mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 18.00. La giornata del sabato (sino alle ore 12.00) sarà riservata esclusivamente al rilascio delle Carte d’identità elettroniche: in tale giornata non saranno, pertanto, più effettuati i servizi di rilascio di certificazioni di anagrafe e stato civile, né autenticazione di firme e copie, né ricezioni delle dichiarazioni di cambio residenza. Per tali prestazioni (diverse dal rilascio delle carte d’identità elettroniche), si conferma l’attuale orario di sportello nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 9.00-12.15; mercoledì pomeriggio 15.00-18.00. Le dichiarazioni di nascita, alla stregua di quanto già avviene per le pubblicazioni di matrimonio, saranno ricevute esclusivamente su appuntamento da richiedersi ai seguenti recapiti telefonici: 0422/812252 oppure 274 oppure 295.