Ultimo giorno di scuola a Breda: ammainabandiera con le Associazioni d’Arma

BREDA DI PIAVE Ultimo giorno di scuola a Breda di Piave. Venerdì mattina l’Amministrazione Comunale e le Associazioni d’Arma hanno fatto visita ai plessi scolastici di scuola primaria di Breda, Saletto e Pero per il rito dell’”ammainabandiera”, a simboleggiare la fine dell’anno scolastico e il saluto alle classi uscenti. Il sindaco Moreno Rossetto, la vicesindaco Adelaide Scarabello, il gruppo degli Alpini, il gruppo degli Artiglieri e il gruppo dei Bersaglieri hanno dunque ammainato le bandiere che saranno conservate dagli insegnanti coordinatori di sede durante l’estate e saranno poi riconsegnate con l’inizio del nuovo anno scolastico.

“La fine dell’anno scolastico segna un momento importante nel processo formativo dei nostri ragazzi – ha commentato il sindaco di Breda di Piave, Moreno Rossetto – per questo, come Amministrazione Comunale, abbiamo voluto essere presenti in tutti e tre i plessi scolastici per portare il nostro saluto e augurio di buone vacanze agli studenti di Breda, assieme alle Associazioni d’Arma che come sempre sono presenti e disponibili. Ai ragazzi e alle ragazze auguro di rifiatare durante i mesi estivi per poi ripartire a settembre con il nuovo anno scolastico”.

