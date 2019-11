Marcia per il clima, centro storico chiuso agli autobus

Venerdì 29 novembre, dalle ore 07.30 e fino a cessate esigenze, tutte le fermate del centro storico di Treviso saranno sospese per consentire lo svolgimento del corteo “Marcia globale per il clima - Fridays for Future”.

Le linee verranno deviate sulla Put, servendo comunque tutte le fermate fino in stazione. Inoltre, in considerazione delle numerose manifestazioni che interesseranno il centro storico di Treviso nel periodo natalizio, per tutto il mese di Dicembre tutti i servizi urbani saranno deviati (nei fine settimana) all'esterno delle Mura, dalle ore 14 del sabato fino al termine del servizio della domenica, oltre che nei giorni del 24 e 26 dicembre, sempre dalle 14 a fine servizio.