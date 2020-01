L'ex "Sira" di Fossalunga risorge: area venduta all'asta per 1,4 milioni

Dopo il fallimento, la rinascita. Ha finalmente trovato un nuovo proprietario il complesso dei magazzini "Sira", il centro commerciale di Fossalunga di Vedelago chiuso ormai da alcuni anni in seguito al fallimento del colosso dell'abbigliamento. L'area (compresi i terreni adiacenti), dopo cinque tentativi andati a vuoto (la valutazione iniziale era di oltre 7 milioni), è stata ceduta all'asta ad un prezzo di un milione e 432mila euro alla società immobiliare Atlantis Real Estate srl di Treviso che opera come mediatore per conto di un gruppo internazionale. Nel progetto della nuova proprietà c'è l'obiettivo di arrivare a riaprire i negozi all'interno della ex "Sira" già la prossima estate. L'idea è quella di creare un vero e proprio polo del benessere.