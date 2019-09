Pd e M5S "traditori": a Vedelago striscioni della Lega contro il governo

Giovanni Zorzi, segretario provinciale del PD, ha commentato così la comparsa di alcuni striscioni contro il Governo, apparsi a Vedelago, e riferibili alla Lega. «È l’ennesimo messaggio di odio che qualifica la Lega di Salvini -spiega Zorzi- per un partito che non perde occasione di seminare rabbia e prendere in giro i cittadini. Se c’è qualcuno che è venuto meno alle sue responsabilità nei confronti degli italiani quello è proprio il leader della Lega. Definire PD e Cinque Stelle come traditori esprime una chiara ignoranza istituzionale. Se non ha già provveduto, invitiamo quindi il sindaco di Vedelago a rimuovere subito quello striscione. Resta comunque l’amarezza per un’iniziativa che, stando alla firma, proviene dal movimento giovanile della Lega: se queste sono le nuove leve del partito che sta governando la regione e i nostri comuni, c’è da preoccuparsi per l’evidente mancanza di rispetto che dimostrano verso le istituzioni e la democrazia di questo Paese».