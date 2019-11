Palazzo Scotti: Ca' Sugana è pronta a vendere l'immobile per 2 milioni di euro

Ben 2 milioni di euro. E' questa la cifra chiesta da Ca' Sugana per la vendita di Palazzo Scotti di via Toniolo, sede per anni di diversi assessorati comunali. Come difatti riporta "la Tribuna", è questa la novità dell'aggiornamento del piano delle alienazioni allegate al bilancio di previsione del Comune di Treviso. Una vera e propria offerta che non si può rifiutare, tanto che già ci sarebbe un possibile acquirente pronto a insediarsi in una delle strutture storiche del centro città. Una vendita considerata inevitabile dalla Giunta comunale, visto che negli ultimi anni il palazzo è rimasto chiuso in disuso. Inoltre, con quanto guadagnato dalla cessione dell'immobile il Comune potrà respirare un po' a livello economico e pensare con maggior calma al futuro di altri immobili come Villa Margherita, gli uffici adiacenti all'ex Gil e Palazzo Moretti.