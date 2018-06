Veneto Banca: i risparmiatori truffati organizzano un funerale di protesta

MONTEBELLUNA Si sono dati appuntamento nella centralissima piazza Dall'Armi e, poco prima delle dieci di lunedì mattina, hanno dato inizio a un simbolico corteo funebre diretto verso l'ex sede di Veneto Banca.

Una protesta a dir poco pittoresca quella messa in scena dal coordinamento “Don Torta Banche” e dall'associazione “Noi che credevamo nella BpVi” in pieno centro a Montebelluna. A un anno esatto di distanza dalla liquidazione coatta delle ex popolari venete, i risparmiatori trevigiani hanno voluto organizzare il funerale dei (loro) risparmi. Una protesta simbolica ma di grande effetto che ha raggiunto il suo culmine al termine del corteo funebre con tanto di bara, simbolo dell'articolo 47 della Costituzione e, soprattutto, dei risparmi di una vita andati perduti. Nonostante la grande amarezza degli ex azionisti truffati, la manifestazione ha sempre mantenuto toni moderati e composti. Il corteo e la protesta davanti all'ex sede di Veneto Banca si sono svolti sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine. Numerosi gli striscioni di protesta esibiti in piazza e gli slogan contro i provvedimenti ai danni dei risparmiatori. Un funerale al tempo stesso amaro e provocatorio, in attesa di una risposta concreta da parte della Giustizia.

