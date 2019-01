Frecciarossa Venezia-Roma, Trenitalia: «Nessuna cancellazione»

«Nessun treno è stato cancellato da Trenitalia sulla relazione Venezia – Roma -così riporta una nota inviata alla nostra redazione daTrenitalia e che volentieri pubblichiamo- È stata fatta solamente una rimodulazione dell’offerta perché la versione no stop non aveva un carico di passeggeri sufficiente per sostenere i costi del treno che è a mercato e per i quali il rischio di impresa è a esclusivo carico di Trenitalia. Le modifiche fatte ai Frecciarossa 9403 e 9446 (Venezia – Roma), orari e fermate, operative dall’orario invernale 2018/2019, hanno la funzione di garantire la sostenibilità e la maggiore regolarità dell’offerta commerciale ferroviaria nei collegamenti fra il Veneto e la Capitale . Prima del 9 dicembre, data del cambio orario, i due Frecciarossa registravano un carico medio insufficiente per garantirne la sostenibilità economica, possibile solo con la vendita dei biglietti. Le variazioni fatte da Trenitalia hanno immediatamente incontrato il pieno favore della clientela dei diversi territori interessati».

«A partire da domenica 9 dicembre 2018 -si legge ancora- infatti i due treni hanno fatto registrare, da subito, un incremento dei passeggeri pari al 31%, tale da assicurare una migliore sostenibilità del modello di business. Con il cambio orario di dicembre, l’offerta dei servizi a mercato di Trenitalia tra il Veneto e Roma - costituita da 40 corse giornaliere (di cui 24 Frecciarossa e 16 Frecciargento) - rimane inalterata dal punto di vista quantitativo e viene sensibilmente migliorata sotto quello qualitativo . La fermata anche a Bologna e Firenze, infatti, amplia, nella sostanza, la gamma dei servizi a disposizione dei cittadini del Veneto, mentre la nuova articolazione dell’orario, oltre a consentire, comunque, di raggiungere Roma da Venezia in prima mattinata (ore 9.10) con il treno Frecciarossa 8401 (in sostituzione di un Frecciargento), garantisce anche una migliore copertura dei collegamenti nell’orario compreso tra le 9 e le 11.10».