Vigilanza privata, sit in con i sindacati a Porta San Tomaso

Natale amaro per il settore della vigilanza privata. Le guardie giurate che in provincia di Treviso sono circa 600, chiedono più tutela ed il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Dopo mesi di proteste, iniziate ad agosto, le tre sigle sindacali della Marca hanno deciso di organizzare un sit-in con raccolta firme per sabato 21 dicembre dalle ore 9 alle ore 15 in Piazzetta San Tommaso a Treviso per informare la cittadinanza sulle difficoltà del settore delle Guardie giurate e della vigilanza in generale.

«Le guardie giurate - spiega Massimo Marchetti della UilTucs - svolgono un lavoro faticoso, 365 giorni, feriali e festivi, giorno e notte, un lavoro rischioso per affrontare, insieme alle Forze dell’Ordine, la criminalità e la micro-delinquenza. Svolgono anche servizi anti-terrorismo. Nel nostro territorio garantiscono un lavoro di presidio importantissimo. Il settore vede disattese, da anni, alcune norme importanti e deve fare i conti non solo con gli appalti al ribasso, ma anche con licenze irregolari e varie forme di abusivismo».