Ben 24 km a nuoto tra Grado e Lignano: ecco l'impresa di due vigili del fuoco

Ben 24 km a nuoto tra Grado e Lignano: questa l'impresa, avvenuta nella giornata di sabato, da parte di due vigili del fuoco di Treviso. Maurizio Zanardo e Daniel Picillo, che speso collaborano con le Piscine Comunali di Treviso organizzando degli incontri con i ragazzi delle scuole insegnando loro alcuni concetti della disciplina del salvamento, hanno voluto intraprendere questa piccola impresa per mettersi in gioco e tenersi in forma allo stesso tempo, il tutto per condividere la passione nel lavoro e nello sport.