Vandali nel vigneto, 75 piante tagliate nella notte: caccia ai responsabili

Vandali ancora in azione nei vigneti della Marca: 75 viti di nuovo impianto di qualità Cabernet Cortis, vitigno non soggetto a trattamenti fitosanitari, sono state tranciate alla base nella notte tra il 3 e il 4 gennaio.

La denuncia arriva via Facebook da Silvano Bernardi presidente dell'Orienteering Tarzo nonché proprietario del vigneto vandalizzato situato nel Comune di Revine Lago. Bernardi aveva messo a dimora le 75 viti nel corso degli ultimi tre anni: 25 piante per anno dal 2017 al 2019. Le uniche tre piante risparmiate sono state quelle dietro alla piccola serra sempre di proprietà di Bernardi. Il danno economico subito ammonterebbe a una cifra di circa 400 euro. Un danno ingente che ha portato Bernardi a sporgere denuncia per l'accaduto. «Cosa dire - scrive sul suo profilo Facebook - a me non cambia la vita, probabilmente neanche a chi si diverte con queste stupide azioni».