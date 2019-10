Emozioni in gioco a Villorba

«L’Amministrazione Comunale di Villorba - dice Francesco Soligo, assessore al Sociale e all’Istruzione - oltre alla tradizionale serie di incontri sul disagio giovanile che cominceranno a breve, ha deciso di promuovere in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano il progetto “Emozioni in Gioco”. L’obiettivo del progetto, facendo rete tra gli attori (scuola e famiglia) del processo educativo, è quello di contrastare attraverso lo sviluppo delle competenze relazionali sia il fenomeno del bullismo, sia le potenziali forme di devianze, inclusa la violenza maschile nelle relazioni affettive, generate dalla mancanza di rispetto verso l’altro per diversità di genere, disabilità o identità socio culturale. È un progetto pionieristico non ancora proposto così strutturato in altre realtà e coinvolgerà due classi delle scuole medie, una della “Manzoni” e una della “Scarpa. Il progetto, - spiega Soligo -sarà a cura dalla cooperativa “Una Casa per l’uomo” e verrà realizzato in due fas. La prima in ambito scolastico da ottobre a dicembre con 5 incontri laboratorio a cadenza settimanale con gli studenti e 3 incontri con insegnanti e genitori dei giovani coinvolti. La seconda, di ambito più territoriale, partirà dalla fine di gennaio e prevede l’avvio di un laboratorio teatrale, inclusa la scrittura del testo. In questa fase saranno coinvolti anche altri ragazzi delle superiori e un regista della cooperativa Comunica. Alla fine del percorso verrà prodotto uno spettacolo teatrale che verrà proposto dai ragazzi all’interno della programmazione scolastica».