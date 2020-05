Immondezzaio lasciato dopo il festino alcolico, il sindaco: «Cretini»

Incivili. Il sindaco di Villorba, Marco Serena, annuncia battaglia nei confronti dei partecipanti ad un festino a base di alcool, avvenuto nella serata tra sabato e domenica, a Fontane Chiesa Vecchia, lungo la ciclabile. Con un post sulla pagina Facebook del Comune di Villorba, il primo cittadino ha annunciato l'apertura di un'indagine per identificare i responsabili.

«Questa mattina, lungo la pista ciclo pedonale del canale Piavesella, verso Fontane Chiesa Vecchia, qualche cretino (...sì, cretino), ci ha lasciato questo spettacolo -scrive il sindaco Marco Serena sulla pagina Facebook del Comune di Villorba- I signori/signore che hanno lasciato questo immondezzaio si qualificano per ciò che sono: incivili. Mai più! Raccogliere i residui di una festicciola clandestina è atto dovuto, per rispetto a tutte le persone che passeranno in un luogo successivamente. Confido che i responsabili leggano questo messaggio e, all'imbrunire, vadano spontaneamente a ripulire: domani, esaminando i prodotti acquistati e i filmati delle telecamere, cercheremo di individuare gli autori, per sanzionarli adeguatamente. È una promessa. PS: se qualcuno ha visto qualcosa, è pregato di mandarci un messaggio. L'anonimato è garantito».