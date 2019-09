Linea 12 Mom a Villorba: nuovi orari e nuovo percorso

Il progetto complessivo dell’amministrazione comunale di Villorba per una mobilità urbana multimodale sta realizzandosi passo dopo passo. Enel X ha già installato le colonnine per la ricarica delle vetture elettriche (che Enel Distribuzione sta via via allacciando) in stalli adiacenti sia alle fermate dell’autobus sia alle piste ciclopedonali che attraversano il Comune. Ora è arrivato il momento di rivedere, in collaborazione con la MOM e con alcune aziende del territorio, anche alcuni percorsi degli autobus e i loro orari. Il primo intervento concreto che dovrebbe portare ad una riduzione del traffico privato di chi è diretto al lavoro presso gli stabilimenti del Gruppo Benetton riguarderà, a partire dall’11 settembre (per un periodo sperimentale di 12 mesi) la Linea 12 che avrà una nuova fermata presso gli stabilimenti dell’azienda trevigiana nella fascia mattutina alle 7:30 alle 8.08 e alle 8:48, in quella pomeridiana alle 13.08 e alle 14:08, in quella serale alle 18:08 e alle 19:08.

Mobilità di Marca sta provvedendo all’esposizione dei nuovi orari e all’installazione della nuova fermata. La linea 12 continuerà comunque a servire anche il distretto sanitario con diverse corse, mentre negli orari di ingresso e uscita dallo stabilimento Benetton effettuerà una breve variazione di percorso per raggiungere lo stabilimento di Castrette, rispondendo alle esigenze dei lavoratori del territorio. «La soluzione è frutto di una concertazione intensa tra l’azienda dei trasporti, il Comune e il privato, il quale parteciperà anche economicamente alla sperimentazione, coprendo l’incremento di spesa dovuto al maggior chilometraggio. MOM si dimostra ancora una volta imprenditore sociale attento alle esigenze reali del territorio. Va evidenziato inoltre - spiega il Presidente MOM, Giacomo Colladon - che molte aziende si stanno interessando al trasporto pubblico inserendolo tra i benefit del proprio welfare aziendale. Confidiamo che questo positivo esempio attivi un volano virtuoso capace di ridurre il traffico privato negli orari di punta».