L’organismo di composizione della crisi di Villorba: servizio in crescita

VILLORBA Il Comune di Villorba è stato il primo nel Veneto e il quinto in Italia ad aver recepito la forza della Legge 3 del 2012, che è stata varata con lo scopo di aiutare i soggetti che si trovino in una condizione di sovraindebitamento a sbloccare la situazione di crisi e a ripartire. “L’Organismo di Composizione della Crisi del Comune di Villorba - ha detto Valeria Castagna, già giudice del Tribunale di Treviso, e referente dell’O.C.C. - è costituito da 16 professionisti (i gestori cui vengono affidate le istanze) ed è iscritto con il numero 117 nel Registro degli organi deputati a gestire gli specifici procedimenti tenuto dal Ministero della Giustizia. Inoltre è il primo e per ora l’unico di tutta la provincia e quindi di competenza del Tribunale di Treviso. Il fatto che poi questo organismo sia di un Ente pubblico territoriale, il Comune di Villorba, manifesta l’intento sociale di venire incontro il più possibile ai sovra indebitati per evitare che peggiorino la loro situazione cadendo nella rete non solo dell’usura. Le prime istanze sono arrivate già subito dopo l’effettiva operatività dell’organismo, avvenuta nell’autunno del 2017, mentre dall’inizio dell’anno sono già 70 quelle assegnate ai diversi gestori”. “La Legge, sia chiaro, - sottolinea Valeria Castagna - non cancella i debiti dei soggetti indebitati, ma per mezzo di specifiche procedure, permette loro di farvi fronte in modo compatibile con la modificata situazione patrimoniale e con la meritevolezza soggettiva”. “Sul piano pratico - ha detto ancora Valeria Castagna - vorrei ricordare che per l’istanza all’O.C.C. non è necessaria l’assistenza né di un commercialista né di un avvocato. Lo è solo in fase successiva se l’istanza andrà presentata al Tribunale di Treviso che, sulla base di parametri previsti dalla legge, può ammettere l’accesso al gratuito patrocinio. Inoltre tutti i gestori hanno dato la loro disponibilità, su base volontaria e quindi gratuita, a ricevere in via preliminare le persone sovra indebitate per dare loro i necessari chiarimenti per la compilazione dei vari moduli che si possono scaricare dalla sezione del sito comunale dedicata all’O.C.C. necessari per dare l’avvio alle istanze”. “La crisi ha battuto forte anche da noi, - rimarca infine il sindaco Marco Serena - il tracollo di alcune banche locali farà ulteriormente sentire il peso della congiuntura a famiglie e piccoli imprenditori, per questa ragione era giusto attivare il servizio nel nostro Comune, stabilendo sin dalla sua costituzione che la sua tariffa fosse la più bassa tra quelle previste dalla Legge. Inoltre, vista la quantità di contatti e domande che abbiamo avuto, abbiamo ritenuto utile organizzare per il prossimo autunno anche un corso di formazione per i professionisti che intendano cimentarsi nella materia, per poter così soccorrere al meglio i sovra indebitati”.