Violenza sessuale su una minorenne: il pm chiede l'archiviazione per Balotelli

La ragazza non è credibile. Sono queste le ragioni che hanno portato la procura di Brescia alla firma della richiesta di archiviazione dell'indagine a carico di Mario Balotelli, accusato di violenza sessuale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I fatti si riferiscono a qualche anno fa, Super Mario giocava ancora nel Nizza, quando una giovane vicentina, minorenne, chiese 100mila euro al calciatore in cambio del suo silenzio. Nella vicenda era coinvolto anche un avvocato trevigiano con lo studio legale ad Asolo accusato di aver tentato di vendere la storia al periodico "Chi" in cambio di soldi. La ragazza sosteneva infatti di essere stata vittima di stupro, violenza perpetrata proprio dal giocatore del Brescia. Al rifiuto di Balotelli la giovane si rivolse alle forze dell'ordine. Balotelli dal canto suo, presentò ai carabinieri di Vicenza una denuncia sostenendo di essere stato vittima di ricatto. Raccontò di aver conosciuto la giovane e di essersi incontrato in più occasioni e di essersi poi sentiti attraverso i social. Qualche mese dopo, scattò il ricatto. Ora giustizia è stata fatta per il calciatore bresciano.