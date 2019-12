Presto tre nuovi diaconi per la Diocesi di Vittorio Veneto: Damiano, Lorenzo e Claudio

Tre storie diverse ma verso uno stesso obiettivo: due sono accomunate dalla formazione nello stesso seminario diocesano (Lorenzo e Claudio); una ha conosciuto un momento di svolta in America Latina grazie al volontariato nell'Operazione Mato Grosso (Damiano). Tutti e tre questi giovani, però, sono stati toccati dall'amore per il Signore: "Senza questo contatto - si legge nell'invito all'ordinazione di Claudio e Lorenzo - tutto il resto diventa vuoto". Tutti e tre sono stati afferrati anche dall'amore per il prossimo e in particolare per gli ultimi. Compito del diacono, infatti, è essere servo e mettersi a servizio soprattutto di chi è nel bisogno. Tutti e tre originari della diocesi di Vittorio Veneto (Lorenzo di Fontanelle, Claudio di Visnà e Damiano di Fossalta Maggiore), saranno ordinati diaconi molto presto: Damiano il 6 dicembre in Perù; Lorenzo e Claudio l'8 dicembre, nel pomeriggio, a Pianzano. Per la diocesi di Vittorio Veneto si tratta, senza alcun dubbio, di un momento di gioia e di festa: il diaconato è la tappa che precede l'ordinazione presbiterale.

Damiano Boffo (foto in basso) diacono in Perù. È di Fossalta Maggiore. L'ordinazione venerdì 6. Lo stesso giorno alle 20.30 veglia in parrocchia. Venerdì 6 dicembre viene ordinato diacono in Perù Damiano Boffo di Fossalta Maggiore. Dopo un percorso di fede iniziato in famiglia e cresciuto nella sua parrocchia, il gruppo dell’Operazione Mato Grosso regala a Damiano l’opportunità di un’esperienza in missione. Parte a giugno del 2012 e trascorre nove mesi a Chacco, in Perù, un villaggio sulle Ande. Ritornato in Italia, matura il desiderio di approfondire la chiamata al sacerdozio. Ripartirà quindi per iniziare in Perù gli studi teologici nel seminario di Pomallucay, accompagnando il percorso vocazionale con il servizio concreto ai poveri. Una veglia viene organizzata in chiesa a Fossalta Maggiore venerdì 6 dicembre alle 20.30.

Lorenzo Cavinato e Claudio Soligon, del seminario diocesano, saranno ordinati diaconi l’8 dicembre a Pianzano. La Comunità del Seminario è in festa per l'importante passo - ormai prossimo - di Lorenzo Cavinato (Fontanelle) e a Claudio Soligon (Visnà di Vazzola): domenica 8 dicembre saranno ordinati diaconi. Il rito di ordinazione avverrà per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria del vescovo Corrado nella messa della solennità dell'Immacolata, nella chiesa parrocchiale di Pianzano alle ore 15. Classe 1990, originario di Fontanelle, Lorenzo è entrato nella Comunità di Teologia dopo aver frequentato il Seminario Minore. Ha prestato servizio pastorale per due anni nell'unità pastorale di Bibano, Godega e Pianzano e, da ottobre 2017, nelle parrocchie della Cattedrale e Salsa in Vittorio Veneto. Classe 1993, originario di Visnà, Claudio è entrato nella Comunità di Teologia dopo aver frequentato il Seminario Minore. Ha prestato servizio pastorale per due anni nella parrocchia del Duomo di Pieve di Soligo e, da ottobre 2017, nell'unità pastorale di Bibano, Godega e Pianzano.