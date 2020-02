La prima vittima del Coronavirus è un padovano, Adriano Trevisan di 78 anni

Il primo morto italiano di coronavirus è un uomo padovano di 78 anni. La notizia è giunta nella tarda serata di venerdì. Si tratta di Adriano Trevisan, 78 anni, padre dell'ex sindaca Vanessa Trevisan. Nella giornata di venerdì due pazienti affetti dal Coronavirus sono stati isolati all'ospedale di Schiavonia, uno era proprio il 78enne deceduto. L'altro è ricoverato a Padova. La situazione è in continua evoluzione. In sei comuni della provincia di Padova le scuole resteranno chiuse. La giornata di venerdì ha segnato l'ufficialità per i primi due casi di Coronavirus. Qui tutte le info.

L'emergenza ora per ora

Ore 10.30 - La Federazione Italiana Pallavolo, in relazione all'aggravarsi dell'epidemia coronavirus, ha sospeso numerosi campionati fra cui tutte le partite del girone A e B della B1. Pertanto, Duetti Giorgione vs Walliance Ata Trento in programma domani alle 17.30 a Castelfranco, è rimandata a data da destinarsi.

Ore 10.10 - Giunge ora la notizia della morte di una seconda persona affetta da Coronavirus: si tratta di una donna residente in Lombardia.

Ore 10.00 - Fidal Veneto comunica che per motivi organizzativi sopravvenuti non è in grado di garantire la regolarità della manifestazione agonistica prevista per sabato 22 febbraio 2020 presso il Palaindoor di Padova. La manifestazione odierna viene pertanto rinviata a data da destinarsi. Le manifestazioni outdoor del fine settimana (cross e lanci invernali) restano confermate.

Ore 09.10 - Iniziata a Mestre la riunione in videoconferenza convocata dalla Regione Veneto con la Presidenza del Consiglio e la Protezione Civile Nazionale.

Ore 08.45 - Post di Luca Zaia sul proprio profilo Facebook: "Nella notte la Protezione civile del Veneto ha montato a scopo precauzionale 12 tende per massimo 96 posti all’esterno dell’ospedale di Schiavonia (Padova), a disposizione degli operatori sanitari e del personale medico".

Ore 08.00 - Un caso di Coronavirus anche nel Veneziano: un 67enne di Dolo, positivo al tampone, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Padova.

Ore 07.45 - Stando ad alcune indiscrezioni alcuni dei tamponi effettuati a pazienti e personale medico dell'ospedale di Schiavonia dopo la scoperta dei due casi sarebbero a loro volta positivi. Si attendono però conferme ufficiali in merito.

Ore 01.00 - A questo link il decalogo del ministero della salute per evitare il contagio.

Ore 00.05 - La persona deceduta è Adriano Trevisan, padre dell'ex sindaca di Vo. L'uomo è morto verso le 23 all'ospedale di Schiavonia. L'altro contagiato è un uomo di 67 anni che è ora a Padova. Entrambi sono originari dei colli Euganei, entrambi abtano a Vo.

Ore 00.00 - Il paziente deceduto per coronavirus in Veneto aveva 78 anni ed era un muratore in pensione. L’uomo, ricoverato già da una decina di giorni per precedenti patologie, è spirato venerdì sera all’ospedale di Schiavonia (Padova), e non nell’ospedale del capoluogo euganeo. «Non c’è stato neppure il tempo per poterlo trasferire» ha detto il governatore Luca Zaia.

Ore 23.45 - Primo morto in Italia per il Coronavirus: è un uomo di 77 anni a Monselice. L’uomo risultato positivo al Coronavirus è deceduto venerdì sera poco dopo le 22.45. Al momento sono quindici i contagiati in Lombardia, nel Lodigiano, e due in Veneto, nel Padovano.

Ore 23.30 - I sindaci dei comuni limitrofi a Vo' dove si sono verificati i due contagi da coronavirus hanno deciso di tenere chiuse le scuole sabato 22 febbraio. Niente campanelle nei comuni di Galzignano, Lozzo, Cinto Euganeo, Rovolon, Teolo e Cervarese Santa Croce oltre a quello di Vo'. Le scuole resteranno chiuse fino a giovedì per le concomitanti vacanze del Carnevale.