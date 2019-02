La superficie Yoko di Leonardo Sonnoli per De Castelli vince il Wallpaper Design Award

Yoko, l’intarsio metallico progettato dal graphic designer Leonardo Sonnoli per l'azienda De Castelli di Crocetta del Montello, è stato premiato da Wallpaper, il magazine di riferimento internazionale per il design, il fashion e il lifestyle. Moduli in lamiera nera DéLabré con applicazioni in ottone o rame spazzolati definiscono una superficie dal forte impatto espressivo, che permette infinite composizioni geometriche. Il linguaggio progettuale di Leonardo Sonnoli si trasferisce al know-how di De Castelli, per realizzare un sistema di superfici ritmate da precisi segni grafici che possono essere accostati liberamente.

Yoko è stata nominata tra i vincitori della categoria “Best lost weekend”: i Wallpaper Design Awards, giunti alla 15° edizione, selezionano luoghi, prodotti, fenomeni e personaggi creativi considerati da una prestigiosa giuria internazionale i più influenti e interessanti al mondo, premiando persone e oggetti che contribuiscono a migliorare le nostre vite. Wallpaper sottolinea con questo premio la multidisciplinarietà che caratterizza Yoko: le competenze di alto artigianato declinate da De Castelli nella lavorazione dei metalli e la capacità dell’azienda di “industrializzare” una soluzione altamente customizzabile, ma anche il progetto grafico di Leonardo Sonnoli che traduce in prodotto l’ispirazione tratta dai movimenti artistici moderni e contemporanei.