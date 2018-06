Zaia incontra l'ambasciatore Usa in Italia

TREVISO Il Presidente del Veneto ha ricevuto questa mattina a Palazzo Balbi, in visita di presentazione e cortesia, l’Ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia, Lewis Eisenberg. Ambasciatore Usa in Italia era accompagnato da Elisabeth Lee Martinez, Console Generale degli Usa a Milano, da John Crosby, Console per gli Affari Politici ed Economici, da Alden Wood, Assistente speciale dell’Ambasciatore e dalla Political specialist Alessia Pastorutti. Il Presidente del Veneto e l’Ambasciatore si sono confrontati sull’attuale momento politico interno e internazionale, sui rapporti economici fra gli Usa e il Veneto, sulle prospettive delle rispettive economie e delle strutture produttive.